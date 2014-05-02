Обама и Меркель обсудят невыполнение Россией Женевских договоренностей по Украине

Чтобы обговорить ситуацию в Украине президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель решили провести встречу в Вашингтоне. Стороны обсудят невыполнение Россией обязательств, закрепленных в Женевских договоренностях.

Об этом передает Радио Свобода.

Сообщается, что это будет первая встреча лидеров двух государств "Большой семерки" после аннексии Крыма Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что стороны обсудят "невыполнение Россией обязательств, закрепленных в Женевских договоренностях".

Напомним, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой участвовали исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.

Участники переговоров договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Однако, по мнению Украины и международного сообщества, Россия не выполнила Женевские договоренности.