В Луганске пророссийские террористы освободили здание прокуратуры

В Луганске террористы покинули здание областной прокуратуры. Помещение было освобождено в результате переговоров, которые состоялись между представителями власти и боевиками.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По данным силовиков, сейчас в помещении работает следственно-оперативная группа.

Кроме вышесказанного напомним, что здание прокуратуры в Луганске экстремисты захватили во вторник, 29 апреля. Тогда же ими были захвачены помещения областного телевидения и МВД.

Однако первым было захвачено именно здание прокуратуры - около 700 сепаратистов разбили камнями окна, выбили двери в здании и спустя 10 минут зашли в него.

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