Боевики собирают жителей Славянска: хотят, чтобы они обратились к Путину "за помощью"

Террористы в Славянске, под которым украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции, зовут местных жителей города прийти на главную площадь, чтобы сделать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о "помощи".

Об этом сообщил журналист Саймон Шустер в своем аккаунте в Twitter.

Вместе с тем сообщается, что жители Славянска не спешат на призыв террористов идти в центр города для обращения к Путину, передает Украинская правда.

Кроме вышесказанного напомним, ранее координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что террористы в Славянске заявили об одном погибшем в ходе спецоперации украинских военных и выстраивают живой щит из местных жителей.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".