В Славянске пропали журналист и переводчик: боевики говорят - не захватывали

Боевики в Славянске (Донецкая область), под которым украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции, выкрали журналиста американского издания Buzzfeed Майка Джиглио и переводчика Елену Глазунову. Террористы эту информацию отрицают.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что телефонной связи с журналистом и переводчиком нет. Последнее сообщение, которое получила редакция "Новости Донбасса" от Джиглио: "Нас схватили на блокпосту".

После этого сообщения он успел сообщить, что его и Глазунову террористы направили в захваченное здание СБУ в Славянске.

По словам самих террористов, они не задерживали Глазунову и Джиглио и сами ведут их поиски. Об этом сообщила представитель пророссийских экстремистов Стелла Хорошова.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Служба безопасности Украины подтвердила сообщение СМИ, что в Горловке боевики захватили офицеров спецназа "Альфа", которые выполняли задание в Славянске.

До этого стало известно, что в Славянске боевики захватили в плен военных инспекторов ОБСЕ.

Сейчас украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции под Славянском.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".