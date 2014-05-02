В Луганске боевики освободили еще одно здание: вышли из ТРК

Пророссийские экстремисты освободили еще одно админздание.
В Луганске террористы, вслед за зданием прокуратуры, покинули помещение областной телерадиокомпании. Здание было освобождено в результате переговоров, которые состоялись между руководством ТРК и боевиками.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"В здание Луганской областной ТРК зашли четверо неизвестных в камуфляжной форме, вооруженных автоматами Калашникова. Они назвались членами "народной самообороны" и выдвинули требования - возобновление трансляции российских телепередач на одном из телеканалов. После проведения переговоров с руководством телеканала мужчины покинули помещение", - заявили в ведомстве.
Кроме вышесказанного напомним, что здание ТРК в Луганске было захвачено 29 апреля. Тогда же террористами заняли помещения прокуратуры и МВД.
Ранее сегодня, 2 мая, стало известно, что помещение прокуратуры боевики освободили.
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