В Красноармейске террористы пытались похитить две БРДМ со складов МВД

В Красноармейске (Донецкая область) боевики пытались похитить две боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ) со складов МВД, однако им помешала охрана.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Около 10 неизвестных человек в камуфляжной форме с оружием проникли на территорию складов ГУ МВД Украины в Донецкой области в Красноармейске и пытались завести две единицы БРДМ, но попытка оказалась неудачной. Осуществить преступное намерение им помешала охрана. Злоумышленники покинули территорию складов", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Донецкой области остается неспокойной - террористы остановили движение поездов на участке Лозовая (Харьковская область) - Ясиноватая (Донецкая область), в регионе продолжают исчезать журналисты.

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