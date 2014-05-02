В Славянске местные жители не пускают украинских силовиков: опубликовано фото "живого щита"

Местные жители Славянска (Донецкая область), под которым проходит активная фаза антитеррористической операции, пытаются блокировать украинских десантников на въезде в город, став "живым щитом" ни их пути.

Об этом в соцсетях пишут журналисты, которые находятся на месте событий, передает "5 канал".

Ранее также сообщалось, что по радио в Славянске боевики призывают местных жителей выходить на центральную площадь города, чтобы записать видеообращение к Путину о помощи.

Добавим, что 2 мая утром украинские силовики начали активную фазу АТО в Славянске.

В Минобороны отмечали, что во время спецоперация под Славянском боевики сбили два вертолета, из-за чего двое украинских силовиков погибли.

Больше об активизации спецоперации против террористов в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".