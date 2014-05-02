Экстремисты устроили погром в прокуратуре Донецка - СМИ

Пророссийские экстремисты, которые 1 мая захватили здание областной прокуратуры в Донецке, мародерствуют и сжигают найденные в здании документы.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Никаких ценных секретных документов в руки попасть не может, потому что все было вывезено раньше из-за напряженной обстановки. Скорее всего, в руки сепаратистов попали многочисленные жалобы граждан", - отметил собеседник издания.

Он также рассказал, что захватчики занимаются мародерством: выносят личные вещи сотрудников, вскрывают сейфы, громят компьютеры, воруют системные блоки, откручивают телевизоры

Мебель разгромили и в кабинете прокурора области.

"Здание полностью разгромлено", - резюмировал источник.

Напомним, во время захвата прокуратуры в Донецке, в результате которого пострадали минимум 26 человек, пророссийские экстремисты также сжигали украинcкую символику: смотрите фоторепортаж.