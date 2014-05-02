ЦИК утвердила бюллетени на президентские выборы: будут сиреневыми

На заседании в пятницу, 2 мая, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на внеочередные выборы президента. Бюллетень будет охристо-сиреневого цвета, размером 20 на 60 см, и в него будут внесены фамилии кандидатов в президенты в алфавитном порядке.

Об этом передает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению ЦИК, текст бюллетеня печатается на государственном языке на одном листе только с одной стороны.

Бюллетень предусматривает несколько степеней защиты, в частности, он будет напечатан с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые меняют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Также ЦИК создала контрольную комиссию по изготовлению избирательных бюллетеней по выборам президента 25 мая на государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина", в которую вошли представители пяти кандидатов в президенты.

Кроме вышесказанного напомним, что внеочередные выборы президента Украины состоятся 25 мая текущего года.

Между тем, сегодня стало известно, что в выборах не будут участвовать народный депутат от Партии регионов Олега Царева и экс-министр социальной политики Наталия Королевская: ЦИК сняла их кандидатуры.

Фото: pravda.com.ua