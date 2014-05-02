В Луганске возле захваченного террористами здания СБУ нашли тело мужчины - МВД

В четверг, 1 мая, в Луганске возле здания СБУ, захваченного пророссийскими экстремистами, был обнаружен труп 39-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в областном управлении МВД.

В ведомстве подчеркнули, что к правоохранителям сообщение о найденном теле поступило 1 мая анонимно.

"Труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти был обнаружено на ул.Советской, 79 во дворе здания СБУ, в беседке для курения", - заявили в МВД.

По результатам проведения оперативных мероприятий была установлена личность умершего. Милиционеры выяснили, что он житель Луганска, квартала Солнечный, 1975 года рождения.

Данный факт внесен в ЕДРД, проводится проверка. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Кроме вышесказанного напомним, что в Луганске пророссийские экстремисты штурмом взяли здание управления СБУ 6 апреля.

Позже, 29 апреля, боевики захватили ТРК, прокуратуру и МВД. Ранее сегодня сообщалось, что помещения ТРК и прокуратуры они покинули.

Больше о провокациях сепаратистов и ситуации на Востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".