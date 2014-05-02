Ситуация на Донбассе: движение поездов восстанавливают, в Красноармейске террористы ушли из милиции

Железнодорожное движение в Донецкой области, остановленное неизвестными из Славянска на участке Лозовая-Ясиноватая, восстановлено. В то же время, вооруженные террористы покинули захваченное здание милиции в Красноармейске.

Как сообщает ТСН, сейчас подъезды к ж/д вокзалу в Славянске контролируют мужчины с оружием, которые держат на прицеле окна поездов и стоят за несколько метров от рельс.

Движение останавливалось с 8 до 10 утра - экстремисты вывели на пути в направлении Луганска БТР и заблокировали шинами другие направления. Сейчас шины убирают помощники машинистов и проводники. Поезда пустили в объезд - через Красный Лиман. Пока нет движения поездов через Краматорск.

Вместе с тем, в Красноармейске после переговоров с вооруженными экстремистами освобождено здание городского управления милиции, которое было захвачено 1 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Департамент по вопросам внутренней политики ОГА, пишет УНИАН.

По состоянию на сегодня после переговоров представителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и правоохранительных органов здание милиции освобождено, отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 2 мая, силовики активизировали спецоперацию против террористов, захвативших Славянск. Больше читайте в спецтеме "Главреда".