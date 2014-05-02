СБУ рассказала о главном пособнике террориста "Стрелка": российском диверсанте "Абвере"

В рамках антитеррористической операции контрразведка Службы безопасности Украины установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы "Стрелка" (россиянина Игоря Стрелкова (Гиркина)), участвующего в террористической деятельности в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, диверсант с позывным "Абвер" ("Адлер"), который фактически является правой рукой "Стрелка", - это гражданин РФ Здрилюк Сергей Анатольевич. Также у него есть паспорт гражданина Украины.

Здрилюк родился 23 июля 1972 года в Винницкой области, длительное время проживал в Крыму.

Именно на территории АР Крым, по данным СБУ, он прошел специальную подготовку, и 12 апреля этого года в составе группы "Стрелка" прибыл в Донецкую область для участия в масштабной диверсионной операции и терроризировании мирного населения.

Службой безопасности установлено, что "Абвер" вместе с членами разведывательно- диверсионной группы в составе более 30 человек под командованием "Стрелка" 13 апреля совершили вооруженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб один силовик, трое были ранены.

Также установлена ​​причастность диверсанта к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.

В рамках уголовного производства № 22014000000000117 (часть 1 статьи 258-3) СБУ принимает все меры для задержания этого преступника и привлечения его к ответственности, добавили в Службе безопасности.

Больше об активизации антитеррористической операции в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".