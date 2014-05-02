Турчинов рассказал о ходе АТО в Славянске, потерях террористов и погибших украинских военных

И.о. президента Украины, глава Верховной Рады Александр Турчинов в своем обращении к народу рассказал о ходе, достижениях и проблемах спецоперации против террористов в Славянске и призвал их сложить оружие.

Также он отметил, что террористы понесли многочисленные потери, с украинской стороны погибли две военных, ранены семеро.

Приводим полностью текст обращения Турчинова, который публикует пресс-служба и.о. главы государства:

"Сегодня утром мы начали активную фазу Антитеррористической операции, направленной против главной базы боевиков, которые терроризируют весь Донецкий регион, расположенной в городе Славянске.

Наша основная цель - защитить людей и не допустить жертв среди населения.

Наши силовые структуры ведут борьбу с наемниками иностранного государства, с террористами и преступниками, которые захватывают заложников, убивают и пытают людей, которые с оружием в руках угрожают территориальной целостности и стабильности в Украине.

Хочу подчеркнуть: операция разворачивается не так быстро, как хотелось бы, и значительно осложняется тем, что базы террористов расположены в многонаселенных городах, а они сами прячутся за спинами гражданских лиц, прикрываются заложниками, ведут огонь из многоквартирных жилых домов.

В ходе сегодняшнего этапа операции удалось захватить все укрепленные огневые опорные пункты и блок-посты террористов вокруг города Славянск, полностью закрыв его окружение. Наступление на террористов продолжается.

Во время операции преступники понесли значительные потери: много погибших, раненых и арестованных. К большому сожалению, мы имеем информацию о двух погибших и семерых раненых наших военных.

Спасибо всем героям, которые мужественно защищают нашу страну. Вечная память тем, кто погиб, защищая свою Родину.

Конституция значительно ограничивает мои полномочия, но новоизбранный Президент представит к высшим государственным наградам всех героев, которые отличились, защищая свою страну, мир и покой наших граждан.

Мы требуем от террористов, диверсантов, всех тех, кто поднял оружие на нашу страну, сложить оружие, сдаться, освободив заложников и административные здания. Те, кто сдаст оружие и непричастны к тяжким преступлениям, будут амнистированы, кто виновен в убийствах и пытках - будут наказаны.

Хочу также сказать, что сегодня ночью были попытки прорыва государственной границы группой вооруженных российских диверсантов, которые были остановлены нашими пограничниками.

Также, несмотря на все усилия и попытки организовать провокации и беспорядки, дестабилизировать ситуацию и в других регионах на востоке и юге страны, в частности, в Харькове, Одессе - мы обеспечили там покой и стабильность (относительно Одессы стабильность уже завершена - в результате стычек убит один человек - ред.)".

Больше об АТО в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".