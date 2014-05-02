У Яроша заявили, что спецоперация требует его участия, но в МИДе все опровергли

Лидер "Правого центра" Дмитрий Ярош заявил, что в связи с активизацией антитеррористической операции на востоке Украины он вынужден сменить свое местоположение и вернуться в Ставку "Правого сектора" для взаимодействия и координации сил ВС с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба "Правого центра".

По утверждению ПЦ, финальная стадия антитеррористической операции требует непосредственного участия Яроша.

В то ж время украинский МИД официально заявил России, что в ходе АТО "Правый сектор" не используется

"Не соответствует действительности и информация о якобы участии в операции представителей "Правого сектора", как и любых других гражданских формирований", - заявили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что эта операция проводится исключительно силами СБУ, Минобороны, МВД и Нацгвардии в режиме общего штабного командования.

Больше об операции против террористов на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".