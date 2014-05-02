Россия в ООН пугала Украину катастрофой и рассказывала о "западных спонсорах" Киева

Россия заявила о том, что антитеррористическая операция на востоке Украины грозит нашей стране "катастрофическими последствиями", и обвинила "западных спонсоров" в причастности к обострению ситуации.

Такие заявления сделал на экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ Виталий Чуркин, пишет ИТАР-ТАСС.

По словам российского дипломата, на юго-востоке Украины "уже пролилась первая кровь, поступает информация о погибших и раненых". "И если немедленно не остановить преступную авантюру киевской клики, тяжелейших, катастрофических последствий для Украины не избежать. Мы об этом предупреждали уже не раз", - сделал громкое заявление Чуркин.

По его мнению, киевские власти "фактически уничтожили последнюю надежду" на жизнеспособность договоренностей об урегулировании кризиса в Украине достигнутых в Женеве 17 апреля. При этом представитель РФ умолчал, что именно его страна нарушает соглашения, устраивая сепаратистские провокации в Украине.

"Киевский режим при поощрении своих западных спонсоров пошел на массированное использование военной силы, фактически уничтожив последнюю надежду на жизнеспособность женевских договоренностей", - уверен Чуркин.

По его словам, "те, кто отдавал и выполнял преступные приказы о развязывании кровопролития, понесут полную меру ответственности перед украинским народом". Постпред РФ также предупредил о недопустимости "какого-либо внешнего вмешательства в происходящее в Украине".

В этой связи он выразил тревогу по поводу озвученной российской пропагандой и уже опровергнутой украинской стороной информации о том, что "в ходе "карательной операции" украинской армии и незаконных ультранационалистических формирований в эфире звучала английская речь, а среди нападавших на Славянск были замечены англоговорящие иностранцы".

Представитель России призвал Киев, а также подписавших женевские договоренности США и ЕС "не совершать преступных ошибок" и "трезво оценить всю тяжесть возможных последствий своих действий".

Напомним, ложь российской стороны перед этим опроверг глава МВД Украины Арсен Аваков: больше читайте здесь.