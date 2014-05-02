Российский спецназ оставляет без поддержки террористов на востоке Украины - Тымчук

Российскому спецназу дана команда вернуться на территорию РФ, террористы на востоке Украины, где проходит АТО, могут остаться без его поддержки.

Об этом в своем Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", основная часть диверсионных групп ГРУ ГШ ВС РФ, действующих на востоке Украины, получила команду на эксфильтрацию на территорию России", - сообщил он.

"Диверсантам дано особое указание в ходе пересечения госграницы избегать боевых столкновений. Пророссийским террористам на Донбассе предоставлена полная возможность противостоять украинским силовикам самостоятельно, без активной поддержки ДРГ российского спецназа", - также отметил эксперт.

Тымчук, кроме того, прокомментировал приостановку активных действий в рамках антитеррористической операции в Славянске.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", антитеррористическая операция в Славянске продолжается. Временное затишье в действиях украинских силовиков вызвано переговорами с террористами по поводу освобождения ранее захваченных представителей ОБСЕ. Участвующие в операции подразделения силовиков полностью готовы к продолжению операции", - сообщил он.

Больше об активизации АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".