Террористы в Славянске хотят переговоров, но у силовиков есть одно условие - Минобороны

Террористы в Славянске говорят о переговорах, но украинские силовики выдвинули им условие.

Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль, сообщает пресс-служба министерства.

По словам главы оборонного ведомства, благодаря умелым действиям и четкому взаимодействию всех задействованных в антитеррористической операции силовых структур диверсанты, которые терроризировали мирное население Славянска, сейчас "зажимаются по полной".

Чувствуя, что кольцо вокруг все больше сужается, террористы даже выразили желание идти на переговоры, но украинская сторона может рассмотреть эту возможность только при одном условии - полного прекращения террористической деятельности и выдачи диверсантов, которые принимали непосредственное участие в тяжких преступлениях, отметил Коваль.

Он подчеркнул, что на всех этапах антитеррористической операции делается все для того, чтобы обезопасить гражданское население от любых угроз.

Коваль особо отметил роль в проведении АТО подразделений и частей ВДВ и специального назначения. По его словам, профессиональные действия десантников и спецназовцев является примером для всего личного состава Вооруженных Сил.

Вместе с тем, он заявил, что диверсанты, окопавшиеся в Славянске, выбили последний козырь из рук российской пропаганды, обстреляв из современных переносных зенитно-ракетных комплексов вертолеты Вооруженных Сил Украины.

"Действия этих лиц четко демонстрируют профессиональную военную подготовку", - обратил внимание глава Минобороны.

По его словам, принцип использования ПЗРК, примененный экстремистами (одновременный пуск двух ракет по воздушной цели), свидетельствует о значительном боевом опыте, который никак не может быть у обычных мирных граждан (как в том убеждает российская пропаганда - ред.).

Исполняющий обязанности министра обороны Украины также опроверг упреки российской пропаганды в применении подразделений ВС Украины против мирного населения.

"Вертолеты армейской авиации не осуществляли воздушных ударов по наземным целям, а проводили только наблюдение путем патрулирования. Подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в антитеррористической операции, не применяются в пределах города - они лишь окружили "оплот" сепаратистов и замкнули кольцо", - подчеркнул он.

Напомним, в результате атаки террористов были сбиты два украинских вертолета, погибли двое военных.

Еще двое военных, по данным Минобороны, погибли в результате атаки террористов возле Славянска вечером 2 мая.