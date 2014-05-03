Под Краматорском силовики разгромили два блокпоста боевиков

В субботу, 3 мая, утром украинские силовики, которые проводят спецоперацию на востоке Украины, в Краматорске Донецкой области ликвидировали два блокпоста возле аэропорта.

Об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Уничтожено 2 блокпоста возле аэропорта Краматорска", — написал Аваков.

Ранее "Главред" сообщал, что в Краматорске силовики отбили у сепаратистов телевышку.

Также напомним, что в городе уже второй день не ходит общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы продолжают блокировать проезд по центральным улицам города. Закрыты все супермаркеты. Хлеб продают только на Крытом и старогородском рынках и очень большие очереди.

Поэтому вошедших в город силовиков местные жители встречали словами: "Слава Богу! Наконец-то!"

