Число жертв бойни в Одессе возросло до 43-х: умер депутат облсовета

В ночь на субботу, 3 мая, в больнице Одессы умер депутат облсовета Вячеслав Маркин, раненный во время столкновений в центре города.

Об этом со ссылкой на аппарат Одесского облсовета сообщает УНИАН.

"Смерть наступила сегодня около четырех часов утра. Он скончался в больнице, точная причина нам пока неизвестна. Однако произошло это в результате вчерашних массовых беспорядков", - сказали в облсовете.

Там уточнили, что в связи с последними трагическими событиями в Одессе областной совет намерен в ближайшие дни провести внеочередную сессию.

По данным "Думской", Маркин поддерживал сепаратистов "Куликова поля", за то они неоднократно благодарили его со сцены во время митингов.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое — один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

По данным МВД, в Одессе погибли 42 человека, но как видим, число продолжает возрастать. 125 человк получили ранения, из них 21 - сотрудники МВД.

По данным горсовета, в целом 2 мая в Одессе погибли более 40 человек, в больницы обратились за помощью более 170 человек, 25 - в очень тяжелом состоянии.

Фото: dumskaya.net