Командующий Нацгвардией: боевики расстреляли солдат из-за спин мирных жителей

В Андреевке Донецкой области, расположенной неподалеку от Славянска, боевики пытались вытеснить силы антитерора с блокпоста, прикрываясь детьми и стариками.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Степан Полторак.

По его словам, в ходе перестрелки погибли два военнослужащих и 12 человек ранены.

"Цинизму сепаратистов нет предела. Они в очередной раз показали кощунство своих действий - под прикрытием мирных жителей, выставив вперед детей, старых, пытались вытеснить блокпост, вели серьезное давление на военнослужащих, находящихся там", - рассказал Полторак.

Правоохранители начали переговоры о недопущении конфликта. В ходе переговорного процесса сепаратисты применили огнестрельное оружие из-за спин гражданских лиц. В ходе перестрелки погибли два военнослужащих и 12 человек ранены.

В то же время, по словам командующего Нацгвардией, после перегруппировки сил военнослужащим удалось удержать блокпост. После этого к ним на подмогу пришел резервный подразделение, была захвачена высота и взят под контроль телецентр Краматорска.

Напомним, что 2 мая в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции против пророссийских экстремистов, занявших город.

Видео: МВД