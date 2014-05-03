В Краматорске боевики стреляют в мирных жителей, в город вошли БТРы и танки

В Краматорске Донецкой области, где силовики проводят антитеррористическую операцию, бойцы украинских спецслужб были обстреляны экстремистами.

Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщает на своей странице в Facebook.

"В Краматорске продвигаемся. При плотном огне террористов. Идет бой", - написал Аваков.

Он также сообщил, что, по данным радиоперехвата, группе террористов дана команда переодеваться в черное и стрелять на поражение в мирных жителей, имитируя действия украинской милиции.

"Прошу всех жителей Крамоторска и Славянска не появляться на улицах. Спецназу МВД дана команда пресечь провокацию", - подчеркнул Аваков.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, в город вошли БТРы с украинскими силовиками на броне. А на окраине Краматорска появились танки

Напомним, что 2 мая в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции против пророссийских экстремистов, занявших город.

фото: kramatorsk.info, Facebook Арсена Авакова, @FedIvanica, видео: youtube.com