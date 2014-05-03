В СБУ заявили, что задержали помощника российского диверсанта "Абвера"

На Донбассе СБУ задержала помощника российского диверсанта "Абвера", который является одним из ключевых участников преступной диверсионной группы "Стрелка" (гражданина РФ Игоря Стрелкова (Гиркина)), орудующей на территории Донецкой области.

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов, пишет Украинская правда.



"Нами сейчас задержан самый близкий человек одного из организаторов ГРУ РФ по прозвищу "Абвер". Задержан его ближайший помощник", - отметил Крутов.

По его словам, относительно задержанного силовики проводят следственные действия.

"Мы надеемся, что будем иметь много информации о том, как подготовлена диверсионная деятельность соседнего государства на территории Украины", - добавил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что в рамках АТО контрразведка СБУ установила реальное имя и фамилию диверсанта с позывным "Абвер".

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".