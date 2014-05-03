Силовики отбили телевышку в Славянске, и не дали отравить питьевую воду в Горловке

В ходе активной фазы антитеррористической операции украинские силовики взяли под контроль подходы и автомагистрали, ведущие в Славянск.

Об этом заявил глава Антитеррористического центра Василий Крутов, передает "Укринформ".

"Сегодня мы имеем полный контроль над внешним радиусом этого города, где установлены 14 блокпостов, контролируемых силами АТО", - сказал он.

Также он подчеркнул, что под контроль также была взята телевышка Славянска – в результате было отключено вещание российских телеканалов.

"Таким образом, заблокировав Славянск, нам удается не допустить прохождения диверсионных групп в сторону города, передвижение оружия и материальных ресурсов. Сейчас под контролем находятся основные автомобильные магистрали, которые в данный момент контролируются силами АТО", - сказал он.

Крутов также добавил, что террористы планировали отравить питьевую воду жителям Горловки.

"Вследствие согласованных действий сил АТЦ было выведено из-под обстрела колонну 95 отдельной аэромобильной бригады (12 БТР и 5 автомобилей), БТР ВС Украины, предупреждены попытки отравления диверсантами питьевой воды в Горловке", - подчеркнул он.

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