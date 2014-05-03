Представитель Путина уверен: пересечение украинской границы войсками РФ невозможно

Прибывший в Украину в связи с активизацией антитеррористической операции в Славянске представитель президента РФ Владимира Путина Владимир Лукин заявил, что пересечение украинской границы российскими войсками невозможно.

Об этом он заявил в Донецке после брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет УНИАН.

"Я желаю Украине только мирного решения конфликта. И совершенно уверен, что пересечение украинской границы российскими войсками невозможно", - сказала Лукин.

При этом он подчеркнул: "Но, конечно, было бы очень хорошо, если бы близко к границам России как можно быстрее был установлен мир с помощью мирных решений и переговоров. Это самое лучшее, о чем я мог бы мечтать. Когда пылает на границе, сами понимаете, это беспокоит любую страну".

На вопрос ждете ли он эскалации ситуации, Лукин ответил: "Это самое последнее, чего я жду. Мы хотели бы очень деэскалации ситуации. Я хотел бы и надеюсь, что "узелок" с освобождением представителей ОБСЕ этому поможет".

Кроме вышесказанного напомни, вчера, 2 марта, стало известно, что в Донецк прибывает представитель президента РФ Владимира Путина Владимир Лукин в связи с активизацией антитеррористической операции в Славянске.

Добавим, что ранее в НАТО не подтвердили факт отвода российской военной техники и войск от границ Украины, о чем ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу.