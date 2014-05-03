В Донецке боевики напали на патруль Нацгвардии: избили и отобрали спецсредства

Боевики хотели раздобыть информацию о воинской части, которую охраняли военные.
В Донецке восемь вооруженных террористов напали на патруль Национальной гвардии, который охранял территорию бывшей воинской части. Боевики избили военных и отобрали у них спецсредства.
Об этом пишет "ОстроВ".
Сообщается, что террористы хотели выяснить информацию о воинской части, ее численности, вооружении и порядке охраны военных городков.
"Имея численное преимущество и оружие, боевики нанесли телесные повреждения различной степени тяжести военнослужащим, а также отобрали у силовиков специальные средства", - пишет издание.
Также стало известно, что военнослужащие находятся в воинской части, им оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.
Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.
Ранее сегодня, 3 мая, СМИ писали, что в Краматорске погибли три человека, а 17 получили ранения.
Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".