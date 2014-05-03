В Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ: опубликованы фото и видео

В Донецке сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" с криками "Россия!" взяли штурмом здание управления СБУ в Донецкой области.

Об этом пишет "ОстроВ".

Сообщается, что штурм длился немногим больше двух минут: разбив окна, террористы ворвалась в здание, которое никто не охранял.

Также молниеносно экстремисты захватили здание следственного управления СБУ, которое находится рядом.

На козырьке захваченного здания управления СБУ водружен флаг так называемой "Донецкой народной республики".

До штурма пророссийские экстремислы, многие из которых одеты в камуфляжную форму, вооружены битами, дубинками и арматурой, скандировали "Одесса - русский город" и "Одессу не простим!".

Позже из автомобиля такси выгрузили большое количество металлических щитов, которые протестующие разбирали, готовясь к штурму здания СБУ.

По данным издания, всего возле здания около 2000 экстремистов.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: ostro.org, видео: AnnaNews