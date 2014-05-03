Опубликовано новое видео боев в Одессе: пророссийские экстремисты стреляли из-за спин милиции

В Сети опубликовано новое видео уличных боев в центре Одессы, на котором видно, как пророссийские экстремисты стреляют в участников проукраинской акции из огнестрельного оружия.

На видео, которое публикует сайт 048.ua, видно (начиная примерно с 5:30), как экстремист стреляет из-за спин милиционеров, которые прикрывают его щитами от разгневанных проукраинских активистов.

Напомним, в результате стычек в Одессе и пожара, начавшегося в Доме профсоюзов после нападения пророссийских экстремистов на проукраинскую акцию, погибли 46 человек.

Украинские силовики обвиняют в причастности к организации беспорядков граждан России.