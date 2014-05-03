Опубликовано новое видео боев в Одессе: пророссийские экстремисты стреляли из-за спин милиции

Опубликовано новое доказательство применения оружия против проукраинских активистов.
В Сети опубликовано новое видео уличных боев в центре Одессы, на котором видно, как пророссийские экстремисты стреляют в участников проукраинской акции из огнестрельного оружия.
На видео, которое публикует сайт 048.ua, видно (начиная примерно с 5:30), как экстремист стреляет из-за спин милиционеров, которые прикрывают его щитами от разгневанных проукраинских активистов.
Напомним, в результате стычек в Одессе и пожара, начавшегося в Доме профсоюзов после нападения пророссийских экстремистов на проукраинскую акцию, погибли 46 человек.
Украинские силовики обвиняют в причастности к организации беспорядков граждан России.