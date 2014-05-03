Лидер террористов Луганщины пригрозил Киеву войной: опубликовано видео

"Народный губернатор" Луганщины Валерий Болотов объявил о походе так называемой "армии Юго-Востока" на Киев и сообщил о введении на территории области чрезвычайного положения.

Об этом Болотов рассказал журналистам сегодня, 3 мая, передает "Луганск.Комментарии".

"Мы будем до последней капли крови защищать нашу землю от неофашистских захватчиков и убийц. Первая наша цель - это Киев… Я говорю о том, что мы не будем сидеть в обороне, и ждать пока нас окружат и сожгут. В разработке штаба наступление, то есть мы идем на Киев", - отметил Болотов.

Лидер боевиков заявил, что на территории Луганской области "штаб армии Юго-Востока" объявил комендантский час с 23.00 до 6.00.

По его словам, объявляется полная мобилизация мужского населения Луганской области. Экстремист также "поручил" создать штабы и начать подготовку к обороне каждого населенного пункта.

Кроме того, Болотов заявил о запрете на Луганщине деятельности каких-либо политических партий, общественных организаций и потребовал отключить "профашисткие каналы".

Напомним, 21 апреля, в Луганске прошел "народный сход" местных сепаратистов, избравший "народного губернатора" Валерия Болотова, который уже рассказал о планах на ближайшее будущее.

Позже СБУ начала уголовное производство по факту провозглашения "Луганской народной республики" и выборов "народного губернатора".

Видео: youtube.com