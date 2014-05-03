В Донецке боевики взяли штурмом офис компании Таруты, а в Горловке - захватили ОБОП

В Донецке сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" взяли штурмом офис компании Индустриального союза Донбасса (принадлежит нынешнему главе Донецкой ОГА Сергею Таруте), а в Горловке (Донецкая область) террористы захватили здание Отдела по борьбе с организованной преступностью.

Об этом пишет "ОстроВ".

"Разбив окна на входных дверях, толпа протестующих вошла в здание. Прежде всего, сторонники ДНР вывесили из окна здания свой флаг", - описывает издание штурм офиса ИСД.

В то же время основная масса экстремистов осталась стоять на улице, подбадривая вошедших в здание криками "Молодцы!".

Отмечается, что редкие сотрудники милиции проходят мимо, "не замечая" погрома офисного здания".

Внутри офиса люди ходят по кабинетам, круша их содержимое и оборудование.

Из здания выносят оргтехнику, коробки, офисные стулья и большие пластиковые пакеты. Практически по всему периметру здания выбиты стекла в окнах первого этажа.

Одновременно в Горловке (Донецкая область) террористы захватили здание ОБОПа, в котором базировались сотрудники ранее захваченных УВД и Центрально городского райотдела милиции, пишет 0624.com.ua.

Во время захвата никто не пострадал, однако очевидцы утверждают, что слышали выстрелы.

"Выстрелов было куча... Так страшно мне еще не было. Надеюсь и не будет", - пишет один из очевидцев происшествия.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 3 мая, в Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: ostro.org