В Донецке боевики взяли штурмом офис компании Таруты, а в Горловке - захватили ОБОП

В Донецке сотрудники МВД видели штурм ИСД, но никак не отреагировали.
Об этом пишет "ОстроВ".
"Разбив окна на входных дверях, толпа протестующих вошла в здание. Прежде всего, сторонники ДНР вывесили из окна здания свой флаг", - описывает издание штурм офиса ИСД.
В то же время основная масса экстремистов осталась стоять на улице, подбадривая вошедших в здание криками "Молодцы!".
Отмечается, что редкие сотрудники милиции проходят мимо, "не замечая" погрома офисного здания".
Внутри офиса люди ходят по кабинетам, круша их содержимое и оборудование.
Из здания выносят оргтехнику, коробки, офисные стулья и большие пластиковые пакеты. Практически по всему периметру здания выбиты стекла в окнах первого этажа.
Одновременно в Горловке (Донецкая область) террористы захватили здание ОБОПа, в котором базировались сотрудники ранее захваченных УВД и Центрально городского райотдела милиции, пишет 0624.com.ua.
Во время захвата никто не пострадал, однако очевидцы утверждают, что слышали выстрелы.
"Выстрелов было куча... Так страшно мне еще не было. Надеюсь и не будет", - пишет один из очевидцев происшествия.
Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 3 мая, в Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ.
Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.
Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.
Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".
Фото: ostro.org