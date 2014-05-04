Юго-восток под прицелом России: как помешать Путину

Возобновленная после перерыва антитеррористическая операция в Донецкой области может существенно снизить градус напряженности в регионе и снять угрозу срыва президентских выборов. Но лишь в том случае, если будет доведена до конца.

Взятая на вооружение украинской властью тактика проведения АТО с перерывами на церковные праздники и без повода доказала свою неэффективность на практике. Отрадно, что силовикам, наконец, отдали приказ к наступлению. Досадно признавать, что в большей мере эта активизация может быть простимулирована из-за рубежа предупреждением о необходимости обеспечить порядок на востоке страны для получения полного финансирования от МВФ.

Прошлые беспрецедентное миролюбие и терпимость украинской власти к зачинщикам волнений на Донбассе даже на Западе вызвали недоумение, граничащее с возмущением. Затянувшуюся на целый месяц борьбу с террористами все сложнее было объяснить лишь недостаточной подготовленностью силовых структур и стремлением избежать жертв среди мирного населения. Неспособность нынешнего руководства страны быстро погасить искусственно разжигаемые на востоке очаги сепаратизма стала смахивать на сознательный выбор в пользу дестабилизации в регионе.

Достигнутые силовиками 2-3 мая успехи в Славянске и Краматорске должны иметь продолжение. Возможные попытки прерваться для проведения переговоров или подготовки к следующему этапу антитеррористической операции рискуют свести на нет появившуюся возможность переломить ситуацию. До очередного псевдореферендума по поводу "независимости" областных "республик" остается всего неделя, а Владимира Путина пока еще никто не убедил в необходимости отказаться от "обеспечения" его проведения при поддержке российских военных.

Барак Обама и Ангела Меркель готовы двигаться к введению против России санкций третьего уровня, но не уточняют ни даты старта этого процесса, ни размера последней капли, которая должна переполнить чашу их терпения. Активное участие Кремля в расшатывании ситуации на юго-востоке Украины и ведение им там необъявленной войны признают и в США, и в ЕС, но жесткие меры предпримут, очевидно, лишь в случае полномасштабного вторжения российской армии.

Поднятая российским руководством информационная истерия по поводу АТО на Донбассе вовсе не свидетельствует о готовности Владимира Путина воспользоваться разрешением Совфеда ввести войска для "защиты" русскоговорящих граждан. Ему незачем переходить последнюю черту, что может быть чревато серьезными проблемами для российской экономики и превращением страны в изгоя. Донбасс как территория не представляет для него особой ценности, а для повышения своих рейтинговых показателей внутри страны и демонстрации геополитических мускулов Путину хватит и отобранного Крыма.

Освобождение из плена инспекторов миссии ОБСЕ при участии представителя российского президента Владимира Лукина – одно из первых показательных выступлений России в роли "миротворца", в качестве которого она настойчиво себя предлагает. Но играть убедительно не собирается. Что, впрочем, не мешает ее руководству громко требовать от мировой общественности заставить украинскую власть прекратить "карательную операцию".

Мобильные отряды российского спецназа, находящиеся на нелегальном положении, вполне справляются с задачей обеспечения в заданном регионе высокого уровня напряженности. Неудачи в окрестностях Славянска и Краматорска оперативно были компенсированы взятием здания СБУ в Донецке, ОБОП в Горловке и штурмом военкомата в Луганске. После этого рапорты украинских силовиков об успехах в рамках АТО пока звучат странно. Да и в их готовность сорвать планы России не ограничиваться дестабилизацией обстановки только в Донецкой и Луганской областях верится с трудом.

Впрочем, стоит отметить, что, несмотря на предпринятые кремлевскими дирижерами усилия, попытки расшатать ситуацию за пределами Донбасса не имеют успеха. Запрос на движение в восточном направлении в других областях юго-восточного региона на поверку оказался крайне низок. Так, спровоцированное противостояние в Одессе дало обратный эффект. Почти полсотни погибших, наконец, позволяют российским спикерам кричать о массовых жертвах, но не оставляют никаких иллюзий по поводу возможности реализовать здесь крымский сценарий. Одесситы, давшие отпор антимайдановцам, ответили Кремлю гораздо четче, чем борцы с террористами в погонах и руководящие ими политики.

К руководству страны остаются все те же вопросы, что и месяц назад. Как по поводу странности методов борьбы с террористами, так и в отношении проведения ротации руководства силовиков в регионах, требующих особого внимания. От новой власти ждут конкретных жестких действий, а не громких заявлений с экранов телевизоров и в социальных сетях. Пассивность и отсутствие резких движений можно было бы списать на президентскую кампанию, однако ни один из представителей высшего руководства не баллотируется на этих выборах и ничем не рискует. А лидер "Батькивщины", чьи выдвиженцы занимают ключевые посты, старательно от них дистанцируется.

Варианты решения проблем юго-востока стали главными пунктами предвыборных программ кандидатов, но если ситуацию не стабилизировать в ближайшее время, рецепты нового президента могут оказаться бесполезными.