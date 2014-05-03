Новые подробности штурма военкомата в Луганске: боевики ранили солдата-срочника, опубликованы фото

В Луганске во время штурма пророссийскими экстремистами областного военкомата на ул.Краснодонской был ранен один солдат-срочник.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Луганской области, пишет "Восточный вариант".

Однако в милиции не сообщили о состоянии раненого военного и характере полученного ранения.

"Сейчас на перекрестке улиц Оборонной и Краснодонской большое скопление людей, среди них много вооруженных", - добавляет издание.

Ранее сообщалось, что сегодня, 3 мая, в Луганске около 19 часов боевики начали штурмовать здание военкомата на ул.Краснодонской, 6.

Они применяли автоматы Калашникова, "коктейли Молотова", гранаты.

По данным МВД, в здании военкомата находились 18-19-летние солдаты-срочники, которые ранее пострадали, охраняя порядок на Майдане в Киеве.

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