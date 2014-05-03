В Луганске боевики отключили еще два украинских телеканала

Сегодня, 3 мая, стало известно, что в Луганске террористы отключили эфирное вещание телеканалов "1+1" и "5 канал". До этого они отключили Первый Национальный.

Об этом сообщает ТСН.

Также указанные каналы исчезли из кабельных сетей города, отметили журналисты.

"Это очередное отключение "1+1" новыми самопровозглашенными властями в Луганске свидетельствует о том, что террористы делают все возможное, чтобы население не получало объективную информацию о событиях в стране, а взамен видело только пропагандистскую фикцию", - говорится в сообщении канала.

Напомним, ранее сегодня "народный губернатор" Луганщины Валерий Болотов объявил о походе так называемой "армии Юго-Востока" на Киев и сообщил о введении на территории области чрезвычайного положения.

Тогда же лидер террористо потребовал отключить на территории области "профашисткие каналы".