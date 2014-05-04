Инспектор ОБСЕ рассказал о пребывании в плену террористов в Славянске

Наблюдатель ОБСЕ, чешский подполковник, рассказал о пребывании в плену террористов в Славянскве.
Освобожденный эксперт ОБСЕ, подполковник чешской армии Йозефа Пршеровски, рассказал о пребывании в плену у террористов в Славянске.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам, самыми страшными были первые восемь часов.
"Худшими были первые восемь или десять часов, с завязанными глазами нас сопровождали и до туалета", - рассказал он.
"У всех задержанных изъяли шнурки от обуви и проверили, не имеем ли мы чего-то в ботинках", - отметил он.
Потом всем задержанным завязали глаза и руки и завели в подвал. Помещение, где содержали членов группы ОБСЕ, сказал чешский офицер, было небольшое, примерно 15 на 30 метров. Также было холодно, не более 8 градусов.
"Спать мы не могли, глина, три лампочки – и это все. Думали обо всем: и о семье, и о том, что наружу можем и не добраться", - рассказал Йозеф Пршеровски.
Сняли повязки с глаз и развязали руки задержанным только через восемь-десять часов. Могли побояться возможных последствий для здоровья, считает Йозеф Пршеровски.
Как попытки давления или запугивания группы чешский офицер называет передвижение задержанных в другое помещение, а также предупреждение о наступлении украинских военных сил на город Славянск.
Напомним, ранее СБУ и МИД Украины заявили, что освободить заложников удалось только после получения сепаратистами соответствующих инструкций из Москвы.
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