Инспектор ОБСЕ рассказал о пребывании в плену террористов в Славянске

Освобожденный эксперт ОБСЕ, подполковник чешской армии Йозефа Пршеровски, рассказал о пребывании в плену у террористов в Славянске.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам, самыми страшными были первые восемь часов.

"Худшими были первые восемь или десять часов, с завязанными глазами нас сопровождали и до туалета", - рассказал он.

"У всех задержанных изъяли шнурки от обуви и проверили, не имеем ли мы чего-то в ботинках", - отметил он.

Потом всем задержанным завязали глаза и руки и завели в подвал. Помещение, где содержали членов группы ОБСЕ, сказал чешский офицер, было небольшое, примерно 15 на 30 метров. Также было холодно, не более 8 градусов.

"Спать мы не могли, глина, три лампочки – и это все. Думали обо всем: и о семье, и о том, что наружу можем и не добраться", - рассказал Йозеф Пршеровски.

Сняли повязки с глаз и развязали руки задержанным только через восемь-десять часов. Могли побояться возможных последствий для здоровья, считает Йозеф Пршеровски.

Как попытки давления или запугивания группы чешский офицер называет передвижение задержанных в другое помещение, а также предупреждение о наступлении украинских военных сил на город Славянск.

Напомним, ранее СБУ и МИД Украины заявили, что освободить заложников удалось только после получения сепаратистами соответствующих инструкций из Москвы.

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