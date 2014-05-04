Как террористы в Краматорске готовились к обороне: опубликованы фото и видео

В Краматорске террористы, захватившие город, сжигали троллейбусы, машины и микроавтобусы прямо посреди улиц, блокируя проезд по дорогам.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своем Facebook.

Также он подчеркнул, что таким образом боевики готовились к обороне Краматорска от украинских силовиков.

Отметим, что сожженная техника выставлена на улице по всем правилам армейской тактики: по обе стороны дороги - высокие дома, которые облегчат обстрел бронетехники; обгоревшие остовы установлены таким образом, что снести их на обочины, не останавливаясь, не сможет даже танк, разогнавшийся до максимальной скорости.

Между тем, горожане позируют и фотографируются на фоне сожженных тролейбусов и шутят: "троллейбусы жалко, а такие маршрутки давно пора было сжечь".

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Фото и видео: Facebook/Дмитрий Тымчук