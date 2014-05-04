Филарет призвал Россию и ее сторонников в Украине одуматься

4 мая 2014, 11:23

Филарет призвал российское руководство прекратить раздувать кровопролитие в Украине.

Патриарх Филарет

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет призвал президента России Владимира Путина и его соратников в Украине одуматься и не провоцировать новое кровопролитие.

Об этом говорится в заявлении патриарха Филарета, передает УНИАН.

"Последние трагические события в Украине никого не могут оставить безразличным. В результате вооруженного противостояния вновь льется кровь, гибнут люди. Против нашей страны продолжается необъявленная война", - подчеркнул он.

Филарет напомнил об одесской трагедии и других нападении акции сторонников единой Украины.

"Трагедия произошла в Одессе, когда вооруженные лица напали на шествие за единство Украины, убили нескольких его участников, чем спровоцировали реакцию сопротивления. В результате столкновения в Доме профсоюзов произошел пожар, в котором погибли десятки людей. Перед этим антиукраинские активисты в Донецке совершили нападение на мирное мероприятие сторонников единства Украины, участники которого были подвержены избиению. В течение нескольких недель город Славянск Донецкой области фактически захвачен террористами, которые берут в плен заложников, пытают и по-зверски убивают людей. Вооруженные лица также захватили ряд зданий органов государственной власти и местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении.

Патриарх подчеркнул,  что каждый человек имеет право мирно, без оружия выражать свои политические убеждения, но любые посягательства на конституционный строй, единство, территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины является не политической деятельностью, а преступлением, которое должно останавливаться и караться по закону.

"Последнее я хочу особо подчеркнуть – какими бы ни были явными и опасными преступления, они должны останавливаться и караться в соответствии с законом. При любых обстоятельствах совершение самосуда является недопустимым, что подтверждает и Божий Закон, и человеческий", - говорится в заявлении.

Филарета напомнил также о многочисленных неопровержимых доказательствах, на которые опирается и международное сообщество: за этой вспышкой насилия и террористическими акциями стоят спецслужбы России, а ответственность за их действия лежит на политическом руководстве России и лично ее президенте.

"Служащие российских специальных подразделений, завербованные ими агенты среди украинских граждан, наемники из России делают все для того, чтобы раздувать противостояние, провоцировать, приумножать жертвы", - констатировал глава УПЦ КП, добавив, что их целью является разрушение украинской государственности, создание повода для открытого вооруженного вторжения России на территорию Украины и оккупации наших земель.

Кроме того, отметил патриарх, контролируемые российской властью СМИ продолжают небывалую по своему размаху кампанию лжи, которая также является составной частью необъявленной войны против Украины.

"Участникам этой кампании следует помнить, что сознательное приумножение неправды является служением сатане", - подчеркнул глава УПЦ КП.

При этом он отметил, что, "делая зло, российская власть пытается скрыть правду – так же, как это делалось во время оккупации Крыма, когда эта же власть отказывалась признавать российскую принадлежность оккупационных войск. Но от Бога не скрыть правды – Он все видит и каждому воздаст по заслугам".

"Поэтому от имени Церкви еще раз призываю руководство России и его подчиненных и соратников в Украине одуматься, остановиться, не приумножать грехи, не провоцировать новое кровопролитие, не накликать на себя еще больше гнев Божий", - подчеркнул патриарх Филарет.

По его словам, "каждый, кто отдает преступные приказы, раздувая в Украине гражданское противостояние и сепаратизм, вооруженный захват государственных помещений, совершение провокаций, кровопролитие и убийства, каждый, кто финансирует эти действия, кто им способствует или принимает в них участие, кто препятствует пресечению таких преступлений –повторяет грех братоубийцы, грех Каина, за который рано или поздно ответит перед Богом".

Филарет убежден в необходимости широкого общественного диалога, объединения усилий в развитии лучшей Украины.

"Но конституционный строй, единство, территориальная целостность, неприкосновенность границ Украины является аксиомами, которые никто не имеет права ставить под сомнение, независимо от политических убеждений. В этих вопросах определяющей может быть воля лишь всего народа Украины, а не отдельных партий, групп или жителей определенных территорий", - подчеркивается в заявлении.

Больше о ходе АТО и кровавых событиях в Одессе смотрите в спецтеме "Главреда".

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Россия Путин теракты провокации Филарет кровопролитие
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