Силовики опубликовали видео с освобожденной телевышки в Славянске

После освобождения телевышки в Славянске было опубликовано видео из освобожденного здания.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При этом сообщается также, что обстановка в Славянске относительно спокойная, а местные жители начали выходить на улицу.

"В Славянске слышны выстрелы. Город полностью оцеплен военными. В то же время, на данный момент ситуация относительно спокойная, начали работать отдельные магазины, жители стали выходить на улицу", - говорится в отчете департамента внутренней политики Донецкой ОГА.

При этом в Славянском районе ограничено движение на дорогах, что привело к перебоям с поставками хлеба в магазины большинства сел региона.

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