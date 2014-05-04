Под Луганском террористы устроили блокпост: ждут "Правый сектор" со стороны России

Около сотни вооруженных террористов заблокировали дорогу под Луганском.
В Луганской области около ста вооруженных террористов заблокировали дорогу и досматривают проезжающие автомобили.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Луганской области, передают "Новости Донбасса".
Трасса заблокирована в Станично-Луганском районе, проверяются все транспортные средства, которые следуют по этой дороге.
Сами боевики объясняют водителям, что поджидают "Правый сектор" - почему-то со стороны границы России.
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