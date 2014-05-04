Причина кровавой трагедии в Одессе: партийные квоты в МВД - Луценко

Луценко уверен, что причина трагедии в Одессе - в партийных квотах при назначении милицейского начальства в областях.
Трагедия в Одессе стала следствием назначения милицейского руководства в областях по партийным квотам.
Об этом заявил советник и.о. президента Юрий Луценко в своем Facebook.
"События в Одессе – это, прежде всего, результат партийных квот. Я сразу говорил, что назначать экс-гаишника с Закарпатья Луцюка начальником Одесского УМВД - абсолютная глупость. С этим все (в том числе и Аваков) соглашались. Но депутат "Батькивщины" Дубовый решил, что Одесса – его квота за верность", - пишет Луценко.
Также экс-глава МВД напомнил, что милиция бездействовала во время массовых беспорядков в Одессе.
"Милиция преступно бездействовала, созерцая сосредоточение приезжих колорадов в центре Одессы", - отметил он.
Также Луценко сообщил, что именно в этот день три из четырех начальников городских райотделов поехали в отпуск за границу.
"Никаких планов, сил и средств на запланированные массовые митинги разработано не было. Негласно всем в ручном режиме руководил заместитель по общественной безопасности Фучетжи", - отметил он.
По его информации, начальником городского управления одесской милиции стал человек местного криминального авторитета, по совместительству – депутата ПР.
"Под его руководством милиция фактически стала на защиту террористов, камнями, а затем и автоматами убивали проукраинских демонстрантов. Явная демонстрация вседозволенности экстремистов – колорадов, которые убивали одного за другим проукраинских активистов, стала основной причиной взрыва насилия ультрасов", - заявил он.
Напомним, 2 мая в Одессе произошли массовые беспорядки, в результате которых, по последним данным, погибли 46 человек.
Больше об одесской трагедии и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".