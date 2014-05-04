Причина кровавой трагедии в Одессе: партийные квоты в МВД - Луценко

Трагедия в Одессе стала следствием назначения милицейского руководства в областях по партийным квотам.

Об этом заявил советник и.о. президента Юрий Луценко в своем Facebook.

"События в Одессе – это, прежде всего, результат партийных квот. Я сразу говорил, что назначать экс-гаишника с Закарпатья Луцюка начальником Одесского УМВД - абсолютная глупость. С этим все (в том числе и Аваков) соглашались. Но депутат "Батькивщины" Дубовый решил, что Одесса – его квота за верность", - пишет Луценко.

Также экс-глава МВД напомнил, что милиция бездействовала во время массовых беспорядков в Одессе.

"Милиция преступно бездействовала, созерцая сосредоточение приезжих колорадов в центре Одессы", - отметил он.

Также Луценко сообщил, что именно в этот день три из четырех начальников городских райотделов поехали в отпуск за границу.

"Никаких планов, сил и средств на запланированные массовые митинги разработано не было. Негласно всем в ручном режиме руководил заместитель по общественной безопасности Фучетжи", - отметил он.

По его информации, начальником городского управления одесской милиции стал человек местного криминального авторитета, по совместительству – депутата ПР.

"Под его руководством милиция фактически стала на защиту террористов, камнями, а затем и автоматами убивали проукраинских демонстрантов. Явная демонстрация вседозволенности экстремистов – колорадов, которые убивали одного за другим проукраинских активистов, стала основной причиной взрыва насилия ультрасов", - заявил он.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли массовые беспорядки, в результате которых, по последним данным, погибли 46 человек.

Больше об одесской трагедии и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".