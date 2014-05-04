Побоище в Одессе: опубликованы неофициальные списки погибших

Сегодня, 4 мая, были опубликованы первые списки погибших во время беспорядков в Одессе.

Об этом сообщает Думская.

В списке, составленном сами одесситами, 14 имен.

Пять человек умерли от огнестрельных ранений, четверо – в результате падения из здания Дома профсоюзов.

Все они – местные жители.

1. Бирюков Андрей, 1978 г.р. — огнестрельное ранение,

2. Брожевский Андрей, 1987 г.р. – падение с верхних этажей,

3. Булах Виктор, 1956 г.р. – падение с верхних этажей,

4. Вареникина Анна, 1955 г.р. – задохнулась в дыму,

5. Егорский Николай, 1976 г.р. – огнестрельное ранение,

6. Жульков Александр, 1968 г.р. – огнестрельное ранение,

7. Иванов Игорь, 1987 г.р. – огнестрельное ранение,

8. Калин Анатолий, 1976 г.р. – падение с верхних этажей,

9. Маркин Вячеслав, 1969 г.р., депутат облсовета – умер в больнице от ран,

10. Мишин Сергей, 1986 г.р. — погиб в огне,

11. Негатуров Вадим, 1959 г.р., одесский поэт – погиб в огне,

12. Никитенко Максим, 1982 г.р. – падение с верхних этажей,

13. Петров Геннадий, 1985 г.р. – огнестрельное ранение,

14. Садовничий Александр, 1954 г.р. — погиб в огне.

При этом в МВД и СБУ пока не публикуют списки погибших, ссылаясь на тайну следствия.

По последним данным, в результате беспорядков 2 мая в Одессе погибли 46 человек: четверо были убиты на улицах города, остальные погибли во время пожара Дома профсоюзов.