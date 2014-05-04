Побоище в Одессе: Антимайдан объявил "охоту" на сторонников единства Украины

В Одессе активисты Антимайдана выкладывают в Сеть фотографии, адреса и телефоны сторонников единой Украины и угрожают им местью за погибших 2 мая в Доме профсоюзов.

Об этом сообщает УНИАН.

"Охоту" начали антимайдановские сообщества "ВКонтакте".

При этом были опубликованы домашние адреса, номера телефонов, информация о родственниках и друзьях, месте работы или учебы проукраинских активистов.

Инициаторы акции называют людей, указанных в списках, "боевиками "Правого сектора", "фашистами", "подстилками", и обвиняют их убийствах. Также звучат призывы к мести.

Рядом с фото потенциальных жертв выкладывают фотоснимки обгоревших тел, обнаруженных после пожара в Доме профсоюзов, на Куликовом поле.

В свою очередь, активисты Евромайдана через социальные сети призвали сторонников единства Украины не выходить сегодня на любые акции или митинги.

Напомним, по последним данным, в ходе беспорядков в Одессе погибли 46 человек.