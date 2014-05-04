Яценюк: бойня в Одессе была спланирована заранее

Гибель десятков человек в Одессе была заранее спланированной акцией против города и против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в интервью ВВС.

Премьер возложил ответственность за трагедию на местную милицию и сепаратистов-провокаторов.

Яценюк отметил, что против Украины ведут "настоящую войну – войну на уничтожение Украины и украинской независимости".

Вместе с тем он подчеркнул, что "если бы правоохранительная система в Одессе работала не только на "Седьмом километре" и защищала людей, то все эти террористические организации должны быть обезврежены".

"Десятки жертв были спровоцированы заранее и хорошо подготовленной акцией против людей, против Украины и против Одессы", - заявил он.

По информации министра внутренних дел, уже 4 мая ожидаются соответствующие кадровые назначения и ротации в системе МВД в Одессе.

Тем временем, местные СМИ уже опубликовали неофициальные списки погибших, а одесский Антимайдан объявил "охоту" на сторонников единства Украины.