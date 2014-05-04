Как в Одессе штурмовали милицию: опубликованы фото и видео

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Люди возле тсгоревшего Дома профсоюзов в Одессе Reuters
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Штурм в Одессе Reuters
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Штурм в Одессе Reuters
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Штурм в Одессе Reuters
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Штурм в Одессе Reuters
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Штурм милиции в Одессе Reuters
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Штурм в Одессе Reuters
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Милиция отпустила задержанных Reuters
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Милиция отпустила задержанных Reuters
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Штурм милиции в Одессе Reuters
В воскресенье, 4 мая, пророссийские сепаратисты штурмовали городское управление милиции в Одессе, требуя отпустить задержанных во время массовых беспорядков 2 мая.
В результате толпа ворвалась во двор УВД - милиция отпустила боле 30 задержанных.
Также экстремисты напали на мужчину, который крикнул "Слава Украине!"
Предлагаем фоторепортаж и видео событий в Одессе.
Видео штурма
Милиция отпустила задержанных