Боевики в Донецке захватили в плен четырех проукраинских активистов: хотели линчевать - СМИ

В Донецке к зданию захваченного областного совета в террористы в микроавтобусе привезли четырех связанных людей, возможно, что это проукраинские активисты. Их хотели линчевать единомышленники боевиков.

Об этом пишет "ОстроВ".

"К площади возле административного здания подъехал микроавтобус, в котором лежали четыре связанных веревками человека. Среди присутствующих пронесся слух, что это задержанные проукраинские активисты", - пишет издание.

Сообщается, что толпа потребовала суда Линча над ними.

Люди, которые привезли плененных, начали стрелять в воздух и, не позволив устроить самосуд, и ввели их в захваченное здание.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 3 мая, в Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".