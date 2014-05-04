Освобождение сепаратистов в Одессе: Аваков разгневан и сказал, кто виноват

Глава МВД Арсен Аваков возмущен решением отпустить задержанных участников массовых беспорядков в Одессе и обвинил в этом заместителя генпрокурора Украины Николая Банчука.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"У меня нет слов, чтобы выразить свой гнев позорным фактом освобождения 10 провокаторов (в итоге было отпущено 67 задержанных - ред.), по вине которых в Одессе было убито 43 человека (по последним данным, погибло 46 людей - ред.) и 160 ранено", - цитирует министра Бутусов.

"Я хочу откровенно сказать о причинах происшедшего. Задержанные провокаторы должны были быть вчера ночью отконвоированы в Киев. Однако заместитель генерального прокурора Банчук прямо запретил этапировать задержанных из Одессы. В результате горотдел милиции был заблокирован. Милиция получила приказ не выпускать провокаторов и приготовиться к отражению штурма. Однако прокурор вынес решение об освобождении задержанных", - также рассказал Аваков.

"Это самоуправное решение прокуратуры требует самого серьезного расследования. Освобождение провокаторов может привести к новым вспышкам насилия в Одессе. Действия МВД: все руководство УВД отстранено в полном составе, возбуждены уголовные дела. Новый начальник Одесского УВД Иван Катеринчук прибывает на место прямо сейчас", - также сказал он.

Отметим, что Катеринчук - генерал-майор милиции, ранее руководил Управлением МВД в Черниговской области.

Фоторепортаж о штурме милиции в Одессе сепаратистами смотрите здесь.