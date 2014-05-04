В Одессе штурмовавшие МВД экстремисты продолжают митинговать: выдвигают новые требования

Возле здания горуправления милиции в Одессе продолжают митинговать пророссийские экстремисты, которые ранее штурмовали здание и добились освобождения участников массовых столкновений в городе. Они выдвигают новые требования.

Об этом пишет УНИАН.

Сообщается, что более тысячи человек остаются возле управления МВД, расположенного в центре Одессы - на улице Преображенской.

Митингующие требуют привезти своих соратников из других изоляторов временного содержания региона.

По словам одного из экстремистов, они, в частности, требуют, чтобы привезли их соратников, задержанных 2 мая, и размещенных в изоляторах районных центрах Овидиополя и Белгород-Днестровского. На это они дали время до 20.00.

Периодически кто-то из толпы через громкоговоритель призывает к более активным действиям.

Например, один кричал, что "референдум нам уже не нужен, нужно больше, поскольку нас никто не спросит". Кто-то кричал: "Сжигание людей на Куликовом поле - фашизм и этого прощать нельзя".

Также звучат призывы "бить милицию", "расправиться с губернатором Немировским", "власть народу".

В толпе много парней в масках, они держат дубинки, металлические палки, щиты. Со слов очевидцев, ранее несколько десятков милиционеров, стоящих недалеко от здания (на пересечении улиц Бунина и Преображенская), бросили щиты и ушли.

Очевидцы также рассказали, что экстремисты напали на съемочную группу российского телеканала "Дождь".

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате штурма управления милиции толпой сепаратистов освобождены 67 ранее задержанных участников массовых беспорядков 2 мая. Такое решение приняла прокуратура "по требованию митингующих".