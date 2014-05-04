В Одессе террористы реализуют план Москвы, нужны экстренные меры - Тымчук

4 мая 2014, 20:21

События 2 мая - "разминка" перед 9-м числом.

Штурм милиции в Одессе

 События в Одессе, где в пятницу в кровавом противостоянии. спровоцированном пророссийскими экстремистами, погибли более 40 человек, а в воскресенье милиция под давлением сепаратистов отпустила участников массовых беспорядков, сейчас идут по плану Москвы. Ему нужно противодействовать, иначе трагические события повторятся, причем и в других городах.

Об этом в своем Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Южный сценарий", форсированный управляемыми Россией террористами, идет по плану Москвы. Как и предусматривалось, ситуация в Одессе полностью дестабилизирована. Трагические события в Одессе, спровоцированные пророссийскими экстремистами, стали возможными также из-за позиции и действий одесской милиции", - в частности, отметил он.

По словам Тымчука, "факты таковы, что на протяжении многих недель местные пророссийские силы постоянно осуществляли провокации против патриотически настроенного населения. В то время, как местные правоохранители в лучшем случае демонстрировали полное бездействие, в худшем – активно помогали пророссийским экстремистам".

"События 2 мая начались с провокаций пророссийских сепаратистов. Именно они совершили нападение на безоружных украинских активистов. Именно они убивали мирных граждан, выступающих за единство Украины. И все последующие события (в том числе, пожар в Доме профсоюзов и гибель пророссийски настроенных людей - ред.) были вызваны именно этими убийствами", - также напомнил эксперт.

"Одесская милиция в этих условиях повела себя возмутительно и недопустимо. Мы располагаем свидетельствами о том, что в период подготовки провокаций пророссийских сепаратистов 2 мая местным правоохранителям передавались задержанные пророссийские экстремисты. По распоряжению милицейского руководства города они тут же выпускались. Во время столкновений одесская милиция обеспечивала охрану пророссийских террористов, которые из-за спин милиционеров беспрепятственно расстреливали украинских патриотов", - также заявил Тымчук.

"Только после этой кровавой вакханалии, устроенной сепаратистами при поддержке милиции, патриотически настроенные граждане перешли к активным действиям, загнав пророссийских сепаратистов в Дом профсоюзов. Откуда те, забаррикадировавшись, продолжали вести огонь по безоружным гражданам. Мы надеемся, что следствие установит, что именно случилось в Доме профсоюзов, и что стало причиной пожара, повлекшего гибель множества людей. Но мы имеем все основания утверждать: ответственность за данную трагедию полностью лежит на тех, кто изначально инициировал события 2 мая в городе, и на тех, кто вместо выполнения своих прямых обязанностей по охране правопорядка осуществлял прямую поддержку и помощь преступникам", - также уверен эксперт.

События 4 мая, когда милиция в Одессе "по решению прокуратуры в Одесской области" выпустила задержанных инициаторов кровавых событий "по требованию митингующих", по мнению Тымчука, "свидетельствует о том, что одесские правоохранители не собираются прекращать свою преступную деятельность по поддержке и пособничеству террористам".

"Особо отмечаем роль в этих событиях прокуратуры. По утверждению руководства МВД, задержанные в Одессе экстремисты должны были вчера ночью быть отконвоированы в Киев, однако остались в Одессе по личному распоряжению заместителя Генерального прокурора Украины", - напомнил эксперт.

"Мы хотим напомнить украинской власти, что данные события – лишь "разминка" пророссийских террористов перед 9 мая. Если не принять экстренные меры сегодня (включая личную ответственность правоохранителей и руководства ГПУ и прокуратуры Одесской области) – завтра нынешние трагические события повторятся в большем масштабе, и не только в Одессе", - предупредил Тымчук.

Напомним, в результате стычек в Одессе 2 мая погибли 46 человек. 

67 участников массовых беспорядков, задержанных в пятницу, 4 мая были отпущены под напором толпы сепаратистов, которая штурмовала управление милиции

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