В прокуратуре заявили, что не разрешали отпускать экстремистов в Одессе

В прокуратуре Одесской области заявили, что не принимала решения об освобождении 67 задержанных за участие в массовых столкновениях 2 мая экстремистов, которых отпустили сотрудники горуправления МВД в Одессе. Сообщается, что решение приняло руководством органов внутренних дел области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Заявление Главного управления МВД в Одесской области, получившее распространение в сети Интернет и СМИ, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что решение об освобождении задержанных принималось непосредственно руководством органов внутренних дел области без какого-либо согласования с органами прокуратуры и после откровенного игнорирования работниками милиции выполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных Законом Украины "О милиции".

Прокуратурой области начато уголовное производство по ст. 367 УК Украины по факту ненадлежащего выполнения работниками ГУ МВД Украины в Одесской области своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и по ст. 365 УК Украины по факту превышения ими своих служебных обязанностей.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Одесском облуправлении МВД сообщили, что в Одессе в результате штурма управления милиции толпой сепаратистов освобождены 67 ранее задержанных участников массовых беспорядков 2 мая.

В ведомстве отметили, что такое решение приняла прокуратура "по требованию митингующих".