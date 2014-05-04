В Одессе на журналистов во время прямого эфира напали неизвестные: опубликовано видео

В Одессе на журналистов "5 канала" во время прямого включения с Киевом напали неизвестные. Они пытались избить их и обвиняли в том, что это они привели страну к расколу.

Об этом пишет Украинская правда.

Сообщается, что едва журналистка связалась со студией, как к съемочной группе подошли агрессивно настроенные люди.

Они начали спрашивать, сотрудниками какого телеканала они являются.

Услышав от журналистки "добрый день" на украинском, люди отреагировали порцией нецензурщины, попытками побить ее, вырвать микрофон.

В это время они пытались закрывать объектив камеры.

При этом люди обвиняли журналистов в том, что они "привели (страну - ред.) к расколу".

"Вы сожгли наших мальчиков!", - заявила женщина, имея в виду погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что во время штурма управления МВД в Одессе пророссийскими экстремистами был ранен один журналист.

Видео: PoLiTiKaGOV