В Одессе на журналистов во время прямого эфира напали неизвестные: опубликовано видео

"Вы сожгли наших мальчиков!", - кричали нападавшие.
В Одессе на журналистов "5 канала" во время прямого включения с Киевом напали неизвестные. Они пытались избить их и обвиняли в том, что это они привели страну к расколу.
Об этом пишет Украинская правда.
Сообщается, что едва журналистка связалась со студией, как к съемочной группе подошли агрессивно настроенные люди.
Они начали спрашивать, сотрудниками какого телеканала они являются.
Услышав от журналистки "добрый день" на украинском, люди отреагировали порцией нецензурщины, попытками побить ее, вырвать микрофон.
В это время они пытались закрывать объектив камеры.
При этом люди обвиняли журналистов в том, что они "привели (страну - ред.) к расколу".
"Вы сожгли наших мальчиков!", - заявила женщина, имея в виду погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что во время штурма управления МВД в Одессе пророссийскими экстремистами был ранен один журналист.
Видео: PoLiTiKaGOV