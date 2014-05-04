Одесса готовится к обороне: создается спецбатальон, евромайдановцы объявили всеобщий сбор

В Одессе создается особое армейское подразделение - батальон территориальной обороны. Его численность будет превышать 400 человек, а основная задача - быстрое восстановление законности и правопорядка в области. Между тем, на защиту правопорядка в Одессе стали евромайдановцы, объявив всеобщий сбор.

Об этом губернатор Одесской области Владимир Немировский, передает Украинская правда.

"Батальон формируется руководителем Генерального штаба Министерства обороны Украины. Управляется напрямую Одесской областной государственной администрацией в моем лице", - уточнил губернатор.

Также, по его словам, добровольцам будут платить.

"Зарплата небольшая, но мы будем доплачивать из благотворительного фонда "Патриот", наполняемого неравнодушными одесситами. Если вы согласны, приглашаю служить. Выдадим оружие, выдадим форму", - подчеркнул Немировский.

По его словам, мобилизационный пункт находится в Одесском областном военном комиссариате, обращаться можно и в Координационный штаб по обороне при ОГА (+380487189497).

Между тем, на защиту города также стали евромайдановцы, объявив всеобщий сбор, об этом пишет "Репортер".

Издание сообщает, что в Одессе у памятника Дюку Ришелье собирались активисты Евромайдана. Отмечалось, что там уже находится коло 250 человек: 100 простых одесситов и 100-150 представителей самообороны евромайдана.

Многие из собравшихся в касках и защитной экипировке, большинство закрывают свои лица масками и балаклавами. В руках у них деревянные и металлические дубинки, куски арматуры.

Напомним, что сегодня в Одессе пророссийские экстремисты штурмовали здание горуправления МВД и добились освобождения 67 участников массовых столкновений в Одессе 2 мая.

Ранее СМИ также писали, что завтра, 5 мая, в Одессе боевики попытаются захватить ОГА и облсовет.

Фото: reporter.com.ua