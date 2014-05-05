Ярош ответил на пропаганду Кремля: "Правый сектор" не ведет боевых действий

Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош опроверг заявления кремлевской пропаганды о том, что представители организации ведут боевые действия против террористов на востоке и юге Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер", пишет Ukranews.

"Мы не ведем каких-то отдельных боевых действий ни на востоке, ни на юге Украины. Антитеррористическую операцию по ликвидации антигосударственного восстания проводит Антитеррористический центр, в который входят разные государственные силовые структуры", - заверил Ярош.

Он сообщил, что "Правый сектор" помогает силовым госструктурам - предоставляет материально-техническое обеспечение, разведывательную информацию.

Также политик заверил, что у членов "ПС" не осталось незарегистрированного оружия.

В то же время, Ярош выразил мнение, что последние события продемонстрировали, что МВД и другие силовые подразделения не могут быть гарантами территориальной целостности страны. В этой связи он считает необходимым активизировать работу по формированию добровольческих подразделений.

Напомним, "Правый сектор" стал главной страшилкой в пропаганде российских СМИ - они рассказывают о его участии в АТО, а также в других силовых акциях, направленных против пророссийских экстремистов и террористов.